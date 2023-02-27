09:33, 27 февраля 2023
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Стало известно о состоянии Романа Костомарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
О состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова стало известно Sport24.
Отмечается, что в настоящее время Костомаров находится в коме, но врачи начали постепенно выводить его из состояния медикаментозного сна. Медики погрузили его в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «пробуждения», этот период длится от двух дней до недели.
По данным KP.RU, врачам удалось справиться с гангреной, фигуристу сделали несколько процедур по очистке крови, чтобы остановить сепсис.
Уточняется, что пока Костомаров полностью не проснется, прогнозировать течение болезни невозможно.
Ранее стало известно о повторном инсульте Романа Костомарова в реанимации.