Стало известно о состоянии Романа Костомарова

О состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова стало известно Sport24.

Отмечается, что в настоящее время Костомаров находится в коме, но врачи начали постепенно выводить его из состояния медикаментозного сна. Медики погрузили его в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «пробуждения», этот период длится от двух дней до недели.

По данным KP.RU, врачам удалось справиться с гангреной, фигуристу сделали несколько процедур по очистке крови, чтобы остановить сепсис.

Уточняется, что пока Костомаров полностью не проснется, прогнозировать течение болезни невозможно.

Ранее стало известно о повторном инсульте Романа Костомарова в реанимации.