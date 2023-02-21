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11:39, 21 февраля 2023
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Стало известно о повторном инсульте Романа Костомарова в реанимации

Стало известно о повторном инсульте Романа Костомарова в реанимации
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Находящийся в реанимации фигурист Роман Костомаров перенес повторный инсульт. Подробности о состоянии спортсмена стали известны телеканалу РЕН ТВ.

Из-за развившегося сепсиса Костомарову провели процедуру очистки крови, сообщил источник. «Фигуристу диагностировали вторичный менингит. По некоторым данным, усугубить состояние Костомарова могла внутрибольничная инфекция», — передает РЕН ТВ.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.

По данным СМИ, состояние Костомарова остается стабильно тяжелым. Недавно появилась информация, что олимпийскому чемпиону ампутировали правую кисть.

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