00:17, 25 августа 2023
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Стало известно о трагедии одного московского двора
Москвич вспомнил о взрыве в центре Москвы в конце 70-х годов прошлого века.
Фото: Иван Денисенко / РИА Новости
О трагедии, которая произошла во дворе знаменитого «Дома на ножках» в центре Москвы вспомнил столичный поэт Андрей Чемоданов. В беседе с «Мослентой» он рассказал, что в конце 70-х годов там произошел взрыв.
Собеседник напомнил, что многоэтажка по сей день стоит на Смоленском бульваре. В 1978-1979 годах во дворе этого произошел взрыв в результате которого было сломлено дерево, а в асфальте образовалась воронка.
Позже выяснилось, что дети нашли даче снаряд времен войны, тайком привезли его в Москву и взорвали. Все шестеро ребят погибли на месте.
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