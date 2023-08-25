Стало известно о трагедии одного московского двора

О трагедии, которая произошла во дворе знаменитого «Дома на ножках» в центре Москвы вспомнил столичный поэт Андрей Чемоданов. В беседе с «Мослентой» он рассказал, что в конце 70-х годов там произошел взрыв.

Собеседник напомнил, что многоэтажка по сей день стоит на Смоленском бульваре. В 1978-1979 годах во дворе этого произошел взрыв в результате которого было сломлено дерево, а в асфальте образовалась воронка.