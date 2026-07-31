Стало известно об аресте 25-летнего Маяковского в Москве за приставания к девушкам

Останкинский районный суд города Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский за хулиганство в столице. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Согласно сообщению, 25-летний Артемий Маяковский вечером в четверг, 30 июля, «рвал цветы с клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий».

В пятницу, 31 июля, суд рассмотрел дело об административном правонарушении и назначил Маяковскому административный арест на 15 суток.

Ранее пьяная москвичка, нецензурно выражаясь, выбросила из окна телефон супруга и попала под арест на восемь суток за мелкое хулиганство. В суде женщина признала вину и подтвердила обстоятельства правонарушения.