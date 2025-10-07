Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

В Москве и Подмосковье активизировались летучие мыши. На них начали жаловаться жители региона. Как сообщает Baza, рукокрылые опасны для человека, поскольку переносят бешенство — смертельное инфекционное заболевание.

Горожане сообщают, что животные залетают в их жилье через открытые окна. Это происходит из-за подготовки летучих мышей к зимней спячке, отмечает канал.

Отмечается, что попавшего в дом рукокрылого нельзя ловить голыми руками. При встрече с ним следует вывести из помещения детей и животных, а также обратиться в спасательные службы.

Ранее москвичам советовали изолировать комнату, в которую залетала летучая мышь, выключить там свет и дождаться пока животное куда-нибудь сядет, а после чего попытаться накрыть его коробкой и ожидать специалистов.