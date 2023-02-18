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05:33, 18 февраля 2023
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Москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро

Москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро
Кадр: страница «Подслушано метро Москвы» во «ВКонтакте»

Адекватность танцующих пассажиров в метро обсудили жители столицы в группе «Подслушано метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка. Она стоит рядом с дверьми вагона, возле нее нет других пассажиров, она никому не мешает. Музыка, вероятно, играет в наушниках девушки, она двигается в ритм слышной только ей композиции.

Большая часть пользователей сети посчитали приемлемым такое поведение в общественном транспорте. «Ничего страшного не вижу», «Что в этом плохого? Она же никому не мешает, сама по себе кайфует», «Когда у человека хорошее настроение, это замечательно», «На чиле. На расслабоне», «Кайфово ей, музыка зашла, ничего такого», «Я также делаю, когда зарплата приходит», «Веет от нее духом свободной любви», — написали они.

Но нашлись и противники танцев в метро. Так, например, одна из фолловеров сообщества заявила, что никогда не понимала такие «показательные выступления» и назвала поведение девушки проявлением глупости.

Ранее танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети. На видео россиянка танцует на улице без верхней одежды, в черном боди, колготках в крупную сетку и высоких сапогах-ботфортах на шпильке.

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