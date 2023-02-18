Москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро

Большая часть пользователей сети посчитали приемлемым такое поведение в общественном транспорте. «Ничего страшного не вижу», «Что в этом плохого? Она же никому не мешает, сама по себе кайфует», «Когда у человека хорошее настроение, это замечательно», «На чиле. На расслабоне», «Кайфово ей, музыка зашла, ничего такого», «Я также делаю, когда зарплата приходит», «Веет от нее духом свободной любви», — написали они.

Но нашлись и противники танцев в метро. Так, например, одна из фолловеров сообщества заявила, что никогда не понимала такие «показательные выступления» и назвала поведение девушки проявлением глупости.

Ранее танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети. На видео россиянка танцует на улице без верхней одежды, в черном боди, колготках в крупную сетку и высоких сапогах-ботфортах на шпильке.