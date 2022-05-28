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Переехавшая в Индию россиянка рассказала о местных стандартах красоты

Переехавшая в Индию россиянка рассказала о местных стандартах красоты
Фото: страница «Виктория Поликарпова» во «ВКонтакте»

О местных стандартах красоты рассказала «Мосленте» несколько лет назад переехавшая к будущему мужу в Индию россиянка Виктория Поликарпова.

По ее словам, для жителей Индии очень важно иметь белую кожу — чем она темнее, тем более «непрезентабельна», считают они. Индийские женщины стараются любыми способами выбелить кожу, иногда используя тональный крем светлее даже на несколько тонов.

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«Этот стереотип настолько сильный, что в косметических магазинах в Индии просто невозможно найти крем без эффекта отбеливания кожи», — рассказала Поликарпова. И уточнила, что при этом бросается в глаза контраст цвета кожи лица с цветом шеи и рук.

По словам россиянки, в Индии особенно любят людей с белой кожей, светлыми волосами и глазами. Нередко местные жители при встрече с таким человеком просят сделать с ним фото. Они считают, что такие снимки привлекают удачу. На подобные фотосессии даже могут собираться члены семьи и соседи.

«Если вы девушка из России или Европы, и вас просит о фото молодой человек, с практически стопроцентной вероятностью он потом опубликует снимок в соцсетях и будет всем рассказывать, что вы — его подружка», — предупреждает она. Поликарпова рекомендует отказывать в фотографиях, но не агрессивно, а спокойным и уверенным тоном.

Люди здесь также не любят чрезмерно раздетых женщин. В Индии принято, чтобы руки и ноги у них были закрыты.

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