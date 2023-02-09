Дизайнер перечислил варианты отделки стен без снятия старого покрытия

Второй способ намного проще — это драпировка стены. Стену необходимо завесить тканью, которая будет выглядеть как штора. Такой вариант лучше всего подходит для спальни или выделения зоны отдыха. Осипов уточнил, что предложенные варианты носят временный характер и ими следует воспользоваться, например, тогда, когда вы копите средства на полноценный качественный ремонт.

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Щелковский» откроется магазин с аналогами товаров IKEA от белорусской компании Swed House.