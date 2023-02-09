Дизайнер перечислил варианты отделки стен без снятия старого покрытия
Варианты отделки стен без снятия старого покрытия перечислил в интервью «Мосленте» концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Первым из них он назвал временные обои из самоклеящейся пленки.
Фото предоставлено PR-агентом героя
«Ее любят и за простоту применения, без помощи специалистов. Сегодня самоклейка есть в больших рулонах и скорее напоминает обои — с разными рисунками и принтами. Популярны геометрические узоры, флористические композиции. Не исключайте варианты и с классическим древесным орнаментом», — добавил он.
Кроме того, можно покрасить старые обои, отметил Осипов. Но тут важным становится их вид — они должны быть подготовлены под покраску. Для окрашивания керамической плитки, по словам дизайнера, требуется больше усилий, чем для бумажных обоев. Для начала плитку необходимо тщательно отмыть и обезжирить. Если керамика глянцевая, то по ней надо пройтись наждачной бумагой, иначе краска плохо ляжет. Затем на поверхность наносится слой грунтовки, а после него уже краска.
Для временного обновления плитки нужно выбирать эмали на масляной и латексной основе. С ними легче справиться при самостоятельной работе.
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«Еще один незатратный и простой способ освежить интерьер комнаты — нанести на проблемные участки особые дизайнерские наклейки. Особенно хорошо они смотрятся на однотонных стенах. Сегодня есть множество вариаций интерьерных наклеек — флористические мотивы, силуэты небоскребов, анималистические узоры, генеалогические древа, мотивирующие тексты и так далее», — сказал он. Преимущества наклеек — они не требуют дополнительных усилий для подготовки перед нанесением, и не нужно ждать их высыхания.
Заключительным вариантом Осипов назвал отделку тканью, которую можно осуществить двумя способами. Для первого метода заранее нужно подготовить и собрать деревянный каркас, затем на него ровно натянуть ткань. Важно, что для этого способа нужен навык работы с деревом. Кроме того, он занимает немало времени и для него требуются дополнительные материалы, добавил архитектор.
Второй способ намного проще — это драпировка стены. Стену необходимо завесить тканью, которая будет выглядеть как штора. Такой вариант лучше всего подходит для спальни или выделения зоны отдыха. Осипов уточнил, что предложенные варианты носят временный характер и ими следует воспользоваться, например, тогда, когда вы копите средства на полноценный качественный ремонт.
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