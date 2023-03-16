Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старым джинсам

Способы подарить вторую жизнь старым джинсам перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, победительница шоу «Модные игры» на ТНТ Селена Сафарова. Она предложила перешивать их в топы, юбки, пиджаки и другие элементы одежды.

«Весна — очень подходящее для обновления гардероба время. Тренд на апсайкл (создание новой одежды из уже существующих вещей. — Примеч. "Мосленты") сохранит ваши средства и сделает вас модной персоной», — заявила Сафарова.

Стилист предложила несколько вариантов переделки старых джинсов для мужчин. Так, с их помощью можно обновить рубашку или пиджак. Собеседница «Мосленты» призвала не бояться смелых вариантов.