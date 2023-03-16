Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старым джинсам
Стилист Сафарова предложила перешивать старые джинсы в топы, юбки и пиджаки.
Способы подарить вторую жизнь старым джинсам перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, победительница шоу «Модные игры» на ТНТ Селена Сафарова. Она предложила перешивать их в топы, юбки, пиджаки и другие элементы одежды.
«Весна — очень подходящее для обновления гардероба время. Тренд на апсайкл (создание новой одежды из уже существующих вещей. — Примеч. "Мосленты") сохранит ваши средства и сделает вас модной персоной», — заявила Сафарова.
Стилист предложила несколько вариантов переделки старых джинсов для мужчин. Так, с их помощью можно обновить рубашку или пиджак. Собеседница «Мосленты» призвала не бояться смелых вариантов.
Брючина может стать новым рукавом для старой рубашки или пиджака с изношенными манжетами. Из денима также можно сделать вставки для основы пиджака
Селена Сафарова
Джинсы можно использовать как дополнение или элемент стилизации — например, из них получатся модные сегодня налокотники для пиджака.
Один из самых популярных вариантов — переделать старые джинсы в шорты. Стилист посоветовала в этом случае не обрабатывать края — лучше подогнуть их и прогладить. «Так будет смотреться гораздо более стильно», — объяснила она.
Женщинам Сафарова предложила смелые и необычные варианты: юбку, топ, гетры, куртку и даже платье.
Джинсы могут стать ультрамодной макси-юбкой. Достаточно их распороть в зоне паха и сшить в стык
Чтобы сделать топ из скини, нужно вырезать зону паха: так она превратится в горловину. Там, где раньше были ноги, теперь поместятся руки. «Будет это топом или микро-курточкой, решать вам. Не срезайте рукава, лучше пришейте их защипами», — порекомендовала Сафарова.
«Из джинсов также можно сделать сумочку, мини-юбку, модные расклешенные гетры и даже платье. Дайте ход своей фантазии, и вы соорудите шедевр», — призвала стилист.
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