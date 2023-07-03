Опубликованы старые фото победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»

Детские фото победительницы конкурса «Мисс Москва 2023», 25-летней уроженки Саратова Ангелины Бреженской опубликовал Telegram-канал Mash. Как сообщает издание, пользователи сети возмутились «ненатуральностью» телеведущей.

Юзеры усмотрели большое количество отличий во внешности Бреженской сейчас и на старых фото. У победительницы конкурса красоты значительно изменились форма носа, размер губ, форма скул и общий внешний вид.

Сама Бреженская в беседе с KP.RU заявила, что нравиться всем невозможно, и что она была готова к хейту после победы в конкурсе.

Ранее пользователи сети раскритиковали выбор жюри конкурса «Мисс Москва 2023». Они подчеркнули, что не увидели настоящей, природной красоты в победительнице.