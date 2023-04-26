Стас Барецкий заявил о планах организовать в подмосковном замке Пугачевой морг

О покупке подмосковного замка певицы Аллы Пугачевой в разговоре с корреспондентом PROZVEZD рассказал шоумен Стас Барецкий. Он заявил о планах организовать в особняке морг.

«Он будет предназначен для нашей элиты», — уточнил Барецкий, добавив, что помимо морга, он планирует сделать там крематорий и гробовую мастерскую. Шоумен сообщил, что приобрел дом вместе со своими партнерами по ритуальному бизнесу, и поделился идеей создания в замке музея истории кладбищенского дела.

Шоумен утверждает, что долго торговался с внуком Пугачевой перед покупкой особняка. В итоге, по его словам, замок удалось выкупить за 400 миллионов рублей, а не за 700, как было заявлено ранее.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщал, что замок Пугачевой был продан некоему бизнесмену за один миллиард рублей.