Певец Стас Костюшкин показал голый торс и восхитил поклонниц в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). На личной странице он опубликовал видео танца на яхте.

На кадрах ролика запечатлено, как артист танцует под собственную песню на носу яхты, откуда открывается вид на море и горы. Костюшкин продемонстрировал свою фигуру и бронзовый загар.