Стас Костюшкин показал голый торс и восхитил поклонниц
Певец Стас Костюшкин станцевал в плавках на яхте и опубликовал видео.
Певец Стас Костюшкин показал голый торс и восхитил поклонниц в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). На личной странице он опубликовал видео танца на яхте.
На кадрах ролика запечатлено, как артист танцует под собственную песню на носу яхты, откуда открывается вид на море и горы. Костюшкин продемонстрировал свою фигуру и бронзовый загар.
«Глаз не оторвать. Какой вы красивый мужчина. Король эстрады — это вы, а не [певец] Филипп Киркоров», «Пример всем мужчинам», «Вы с каждым днем становитесь все краше. Мужчина вне возраста и вне конкуренции», «Какой вы красивый. Идеальный», «Вы в идеальной форме. Я в восторге от вашей внешности», «Вы шикарный красавец», «Фигура обалденная», «Вы просто огонь», «Вы точно окажетесь в моем сне после таких танцев», «Супер форма», — отреагировали пользователи сети.
Ранее Валерия Куденкова показала пресс и ноги. На снимке она запечатлена с оголенным животом, в белом топе и белых плавках.