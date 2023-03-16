Жена шеф-повара Ивлева показала пресс и ноги

Жена известного шеф-повара Константина Ивлева блогер Валерия Куденкова показала пресс и ноги. Соответствующую фотографию с отдыха на Мальдивах она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Девушка позировала у бунгало, прислонившись спиной к стене. На снимке она запечатлена с оголенным животом, в белом топе и белых плавках. Образ Куденкова дополнила бейсболкой, часами, браслетом и кольцами.

«Фигура огонь», «Ты супер», — прокомментировали поклонники блогерши.

Ранее фигуру в купальнике показала певица Наталья Подольская. Она сделала фотографию на пляже, откуда открывается вид на колесо обозрения «Око Дубая».