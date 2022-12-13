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05:36, 13 декабря 2022
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Стас Михайлов назвал нежелательную для своих детей профессию

Стас Михайлов
Стас Михайлов
Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Нежелательную для своих детей профессию назвал в интервью Теleprogramma.pro певец Стас Михайлов.

«Многие прекрасно знают мою позицию. У меня нет желания, чтобы дети пели. Если они себя проявят, то я, конечно, подтолкну их, помогу. Но мне кажется, что из них никто не впишется в это дело», — сказал артист.

Михайлов также отметил, что его дети не используют популярность отца в корыстных целях. По его словам, дочь Иванка, наоборот, всячески стремится продемонстрировать свою самостоятельность.

Ранее Самойлова пожаловалась на стоимость услуг няни для своих детей. По ее словам, агентство предлагает ей работниц, услуги которых стоят не менее чем восемь тысяч рублей в сутки.

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