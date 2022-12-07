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10:16, 07 декабря 2022
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Самойлова пожаловалась на стоимость услуг няни для своих детей

Самойлова пожаловалась на стоимость услуг няни для своих детей
Кадр: @samoylovaoxana

На стоимость услуг няни для своих детей пожаловалась в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена рэпера Джигана, блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова. По ее словам, агентство предлагает ей работниц, услуги которых стоят не менее чем восемь тысяч рублей в сутки.

«У нас у старших детей нет няни уже два года. У Давидика есть няня, она с нами давно. С ней все окей. Агентство говорит, что сейчас такие времена, что меньше, чем за восемь тысяч рублей, никто не подойдет работать. И присылает нянь на собеседования. Я бы таким няням даже три тысячи рублей не платила», — рассказала она.

По словам Самойловой, ей кажется, что ни одна кандидатка от этого агентства ранее никогда не работала с детьми, многие из них возмущаются требованиями о кормлениях и прогулках.

Ранее Самойлову возмутили цены на организацию свадьбы. Шоком от завышенной стоимости некоторых праздничных атрибутов она поделилась с подписчиками.

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