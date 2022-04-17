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Жители Москвы обнаружили битое стекло и «лакомство» в шприцах в столичном парке

Жители Москвы обнаружили битое стекло и «лакомство» в шприцах в столичном парке
Фото: страница «Район Филевский парк» во «ВКонтакте»

Жительница Москвы обнаружила в столичном парке «Фили» две кучи мелко битого стекла, а также шприцы, воткнутые в дерево, внутри которых было какое-то «лакомство». Об этом она сообщила в группе района во «ВКонтакте».

По ее словам, в настоящий момент странные предметы уже были убраны, однако местные жители заявляют, что из-за таких вещей им страшно ходить по парку с детьми и животными. «Почему стекло, шприцы, лакомство...? Неужели все-таки у нас в парке сатанисты водятся?» — написали администраторы сообщества.

Некоторые предположили, что дело не в сатанистах, а в закладчиках наркотиков, которые таким образом помечают место закладки. Другие же решили, что это дело рук догхантеров, которые сбрызгивают мелкое стекло ядом для животных.

«По парку гулять страшно. Там один за другим идут — одни закладывают, другие ищут. И что с этим делать — непонятно», «Обычные наркоманы. Стеклом помечено место закладки», «Мое мнение, что это против собак. Мелкое стекло легко проглотить. Шприцами, возможно, побрызгали стекло, чтобы привлечь тех же собак», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичей предупредили об опасности разбросанных в парке монет.

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