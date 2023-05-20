Назван самый известный стереотип о китайцах

Самый известный стереотип о китайцах в беседе с «Мослентой» назвала известный китаевед, создательница школы китайского языка и чемпион мира по китайскому Анна Кузина.

По ее словам, жителей этой страны многие считают похожими друг на друга — «все на одно лицо». Как признается героиня интервью, она и сама была подвержена этому стереотипу, когда училась на первом курсе в университете. Когда же ей объяснили, что это не так, она была очень удивлена.

При этом Кузина подчеркнула, что винить людей за то, что они считают китайцев очень похожими друг на друга нельзя, так как все это объясняется особым эффектом, который уже был изучен в психологии и нейрофизиологии. Она добавила, что стереотип работает в обе стороны. Китайцы также считают, что все русские — на одно лицо.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на работников со знанием китайского языка.