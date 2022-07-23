Люди
Сегодня в 02:33
1 мин.

Известный рок-музыкант разрушил стереотип об изобилии в жизни москвичей

Известный рок-музыкант разрушил стереотип об изобилии в жизни москвичей
Фото: Anna Sholtz / Globallookpress.com

Известный рок-музыкант, основатель группы «Черный Кофе» Дмитрий Варшавский в интервью «Москвич Mag» разрушил популярный стереотип об изобилии в жизни москвичей.

Исполнитель отметил, что раньше было распространено мнение, будто в Москве «есть все», а в других городах люди живут хуже. Из-за этого к жителям столицы относились предвзято. «Я бы не сказал, что это так: когда я начал ездить с гастролями в 1980-е годы, то увидел, что у каждого города и области свои явные преимущества», — заявил Варшавский.

Ранее плюсы и минусы Москвы перечислил известный певец и композитор Петр Налич. Преимуществом города он назвал архитектуру.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.