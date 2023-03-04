Москвичи признались в стеснении при знакомстве с понравившимся человеком

40 процентов москвичей признались, что стесняются знакомиться с понравившимся им человеком, следует из опроса, проведенного «Мослентой».

Еще 24 процент респондентов отметили, что всегда готовы «идти в атаку», включая все свое обаяние. 20 процентов горожан выбрали вариант «Ничего не делаю, потому что в меня и так сразу все влюбляются». Девять процентов выбирают выжидательную тактику, при которой понравившийся человек должен первый обратить внимание.

Семь процентов москвичей выбрали вариант «Пытаюсь найти профиль человека в интернете и пишу ему там».

Ранее переехавшая в Тегеран блогер Кристина Бошчех рассказала об отношении местных мужчин к одиноким женщинам и иранских способах познакомиться.