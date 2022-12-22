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20:43, 22 декабря 2022
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Ведущий «Модного приговора» раскритиковал стиль Леры Кудрявцевой

Ведущий «Модного приговора» раскритиковал стиль Леры Кудрявцевой
Фото: Саша Савельева / ТАСС

Стиль телеведущей Леры Кудрявцевой раскритиковал в интервью порталу «Семь дней» историк моды, искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Он заявил, что телезвезда находится в отличной форме, но выглядит несовременно.

«Образ в ее любимом стиле — "кукла Барби блонд". Этот туалет мне напоминает о программе "Голубой огонек". Наряд неплох, но мне кажется старомодным», — оценил эксперт черное бархатное платье макси, в котором 51-летняя Кудрявцева появилась на премии «Песня года».

Ранее Васильев назвал неподходящую для празднования Нового года одежду. Историк моды призвал сделать усилие над собой и выглядеть привлекательно, даже если праздник планируется встречать дома.

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