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15:50, 08 апреля 2023
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Героиня популярного сериала рассказала о стиле работы Федора Бондарчука

Актриса Елена Николаева рассказала, что Федор Бондарчук направляет и вдохновляет актеров.

Героиня популярного сериала рассказала о стиле работы Федора Бондарчука
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Елена Николаева стала героиней нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы». Побывав с ним на одной съемочной площадке, знаменитость рассказала «Мосленте» о стиле работы режиссера.

«Съемки проходили с любовью. С таким профессионалом невероятно круто работать», — призналась артистка.

На вопрос, показывал ли ей Бондарчук, как играть, Николаева ответила отрицательно. По ее словам, режиссер работает иначе. Например, на съемках сериала «Актрисы» он больше направлял, вдохновлял и превозносил своих актеров.

Ранее сообщалось, что певица Лолита поразила актрису популярного сериала.

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