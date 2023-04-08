15:50, 08 апреля 2023
1 мин.
Героиня популярного сериала рассказала о стиле работы Федора Бондарчука
Актриса Елена Николаева рассказала, что Федор Бондарчук направляет и вдохновляет актеров.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актриса Елена Николаева стала героиней нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы». Побывав с ним на одной съемочной площадке, знаменитость рассказала «Мосленте» о стиле работы режиссера.
«Съемки проходили с любовью. С таким профессионалом невероятно круто работать», — призналась артистка.
На вопрос, показывал ли ей Бондарчук, как играть, Николаева ответила отрицательно. По ее словам, режиссер работает иначе. Например, на съемках сериала «Актрисы» он больше направлял, вдохновлял и превозносил своих актеров.
Ранее сообщалось, что певица Лолита поразила актрису популярного сериала.