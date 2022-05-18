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Стилист перечислила лайфхаки в одежде для фигуры типа «груша»

Стилист перечислила лайфхаки в одежде для фигуры типа «груша»
Фото: Burgess Milner / Unsplash

Лайфхаки в одежде, с помощью которых можно скорректировать фигуру типа «груша» перечислила «Мосленте» сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

«Очень часто встречаю запрос про коррекцию "А-фигуры", ее еще называют "треугольник основанием вниз" или "груша". Главный момент здесь — прийти к балансу пропорций», — сказала эксперт.

Обладателям такой фигуры стилист посоветовала увеличивать объем верхней части тела с помощью многослойной одежды, объемных воротников, пышных рукавов и горизонтальных линий. По ее словам, это поможет уравновесить верх с «тяжелыми бедрами».

Ранее стилист назвала российские бренды одежды на замену западным маркам.

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