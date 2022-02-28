Стилист назвала главные модные тренды наступающей весны

Блогер, персональный стилист, занимающийся сопровождением клиентов во время шопинга в России и за рубежом, Зина Энгель в беседе с «Мослентой» назвала главные модные тренды наступающей весны.

«Приближается весна, и уже не терпится снять с себя все темное и мрачное, это желание поддерживают и весенне-летние коллекции. Здесь все очень ярко и насыщенно: зеленый, розовый, сиреневый, нежно-желтый, пастельные оттенки», — сообщила эксперт.

Стилист отметила, что весной будет мода на одежду 1990-х и 2000-х. Сохраняется тренд на пайетки, камни и стразы. В категории весенних маст-хэвов Энгель назвала кроп-топ, обтягивающие брюки и приталенный жакет.

Ранее стилист-профессионал, мастер по созданию индивидуального стиля Евгения Кудрявец рассказала о тенденциях в одежде на 2022 год и предсказала смену моды на оверсайз.