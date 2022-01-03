Стилист предсказала смену моды на оверсайз в 2022 году

Стилист-профессионал, мастер по созданию индивидуального стиля Евгения Кудрявец в беседе с «Мослентой» рассказала о тенденциях в одежде на 2022 год и предсказала смену моды на оверсайз.

Эксперт сразу подчеркнула: если та или иная вещь популярна сейчас, это не значит, что из нее можно будет не вылезать весь год или даже несколько лет. К числу так называемых микротрендов она отнесла бахрому и вещи из бархата. «На данный момент они актуальны, но пробудут в числе модных тенденций недолго», — объяснила она.

В то же время, продолжила Кудрявец, есть вещи, которые не потеряют популярности никогда. Это брючный костюм, жемчужная нитка, юбка-плиссе.

Стилист отметила, что из моды уходит оверсайз, приталенность становится более популярной. «Приталенными начинают делать даже широкие вещи», — подчеркнула она.

Ранее стилист объяснила рост спроса на шапки-ушанки и шубы у россиян.