Стилист Лисовец назвал главные тренды осени-2023

Сшитое из искусственной кожи пальто с широкими плечами главным трендом осени-2023 назвал в беседе с «Газетой.Ru» стилист Лисовец.

«Можно приобрести приталенное пальто с широкими плечами из кожзама. Не можно, а нужно купить кожаную куртку, потому что это тренд уже нескольких сезонов. Также назову пальто в клетку или плащ в полоску», — сказал эксперт.

По словам Лисовца, при выборе верхней одежды стоит ответить на вопрос, какой цели хочется добиться. Например, чтобы составить супермодный лук, нужно купить что-то кожаное. Элегантности в образ добавит актуальное прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета, а экстравагантности придадут короткие модели с большими плечами и клетчатым принтом.

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