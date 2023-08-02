Стилист призвала выбросить пять вещей из гардероба

При этом, например, приталенный жакет может быть стильным, если он имеет широкую линию плеч и длину до середины большого пальца на ладони, а укороченная вещь допускается при свободном крое.

Обтягивающие косухи тоже, по мнению Герман, смотрятся старомодно и способны испортить любой лук. К тому же, они непрактичны, так как под них нельзя надеть джемпер или свитшот. Стилист посоветовала выбирать качественные изделия свободного кроя.

Пятой вещью, от которой призвала отказаться в этом сезоне Герман, оказались плотные колготки телесного оттенка: они смотрятся неестественно, дают отблеск, чем вызывают ассоциации с советским периодом. В прохладную погоду лучше надеть черные колготки любой плотности или брюки.

Ранее стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба.