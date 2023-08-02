Стилист призвала выбросить пять вещей из гардероба
Стилист Герман призвала выбросить из гардероба джинсы скинни с низкой посадкой.
Выбросить из гардероба джинсы скинни с низкой посадкой призвала в беседе с «Мослентой» персональный стилист по подбору гардероба, эксперт в области фешен-тенденций и истории моды Марина Герман.
Устаревшими можно назвать прилегающие джинсы с низкой посадкой, выполненные из тонкого материала. Они собираются в складки в области колен и смотрятся непривлекательно. Скинни с потертостями или рваным эффектом — тоже жесткий антитренд. Такие элементы могут присутствовать и даже будут выглядеть стильно, но только на моделях свободного кроя
стилист Марина Герман
Специалист также рекомендовала избавиться от кожаных стрейчевых легинсов. Если хочется носить похожую одежду, лучше выбрать брюки из кожи прямого кроя, посоветовала она.
В антитренды, по мнению стилиста, попали несколько видов жакетов: не имеющие четкой структурной линии плеча, облегающие, короткие, приталенные, с баской и закатанными рукавами.
При этом, например, приталенный жакет может быть стильным, если он имеет широкую линию плеч и длину до середины большого пальца на ладони, а укороченная вещь допускается при свободном крое.
Обтягивающие косухи тоже, по мнению Герман, смотрятся старомодно и способны испортить любой лук. К тому же, они непрактичны, так как под них нельзя надеть джемпер или свитшот. Стилист посоветовала выбирать качественные изделия свободного кроя.
Пятой вещью, от которой призвала отказаться в этом сезоне Герман, оказались плотные колготки телесного оттенка: они смотрятся неестественно, дают отблеск, чем вызывают ассоциации с советским периодом. В прохладную погоду лучше надеть черные колготки любой плотности или брюки.
Ранее стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба.