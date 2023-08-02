19:01, 02 августа 2023
1 мин.
Стилист Лисовец назвал самый трендовый предмет мужского гардероба в этом сезоне
Стилист Лисовец назвал короткие шорты главным мужским трендом сезона-2023.
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / Globallookpress.com
Короткие шорты назвал главным мужским трендом сезона-2023 в беседе с изданием Popcornnews известный российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец.
Специалист уточнил, что важно подобрать вещь по размеру: даже пять сантиметров длины могут кардинально изменить образ. При этом оптимальная длина изделия для каждого индивидуальна.
Лисовец подчеркнул, что при правильном выборе модели короткие шорты будут выглядеть на мужчине невульгарно и эстетично.
Ранее стилист Лисовец заявил о возвращении страз в моду.