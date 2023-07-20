Стилист Лисовец заявил о возвращении модного тренда нулевых

О возвращении страз в моду заявил в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец.

«Мы носили их в 2000-х, и вот они снова с нами. Но, как это принято в мире моды, в новом прочтении», — отметил эксперт.

Лисовец посоветовал стараться не делать акцент на искусственных камнях в образе, носить их нужно «небрежно». Исключения — вечерние образы, но и в них важно не переборщить.

«Главное — сделать актуальную укладку и макияж, чтобы не превратиться в куклу Барби», — порекомендовал стилист.

Тем, кто никогда прежде не носил стразы, Лисовец советует для начала купить футболку с таким элементом. Но в целом стразы, по словам фешен-эксперта, допустимы сегодня на любой вещи в гардеробе — даже на нижнем белье.

Ранее Лисовец разъяснил правила ношения шорт в городе.