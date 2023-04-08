Стилист Рогов раскрыл маст-хэв весеннего гардероба-2023

Маст-хэв весеннего гардероба сезона-2023 назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

«Легинсы вернулись! Это ярчайший тренд», — написал он.

Фешен-эксперт для наглядности поделился примерами образов, в которые удачно вписываются легинсы. Он показал, что эту модную вещь можно носить с водолазкам, свитшотами, блузками. Из верхней одежды предпочтительнее пальто и удлиненные куртки. Из обуви к легинсам подходят кроссовки, кеды, ботинки, туфли и сапоги.

Ранее известный стилист рассекретил важный тренд этой весны. Он призвал женщин надевать широкие шорты и оверсайз-пиджаки.