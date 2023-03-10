Известный стилист рассекретил важный тренд этой весны

Важный тренд этой весны рассекретил в своем Telegram-канале известный российский стилист Александр Рогов. Он призвал женщин надевать широкие шорты и оверсайз-пиджаки.

«Важный тренд весны — костюм с шортами!» — заявил модный эксперт. Пост он подкрепил фотогалереей с самыми разными вариантами таких нарядов, которые объединяет одно: все они чуть великоваты героиням снимков.

Особое внимание Рогов попросил уделить кадру из фильма «Красотка». На нем героиня актрисы Джулии Роберстс, Вивиан Уорд, изображена в пиджаке и шортах ярко-оранжевого цвета. На ней также белая блуза и средней ширины ремень.

Ранее актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон 2023 года перечислил популярный стилист Владислав Лисовец. Он призвал женщин носить мини, макси, плиссе, деним и пайетки.