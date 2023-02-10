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20:40, 10 февраля 2023
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Стилист Рогов назвал модные тренды предстоящего весенне-летнего сезона

Стилист Рогов назвал модные тренды предстоящего весенне-летнего сезона
Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Главные модные тренды весенне-летнего сезона назвал в своем Telegram-канале известный российский стилист Александр Рогов. По его словам, особенно актуальными станут шелк, кружево, прозрачность и элементы нижнего белья в нарядах.

«Поделюсь наблюдением: очень часто дизайнеры играют в сочетание "будуар + готика". Будуарный готкор, получается?» — написал он.

Для демонстрации примеров такого стиля Рогов закрепил несколько снимков с модных показов. Одна из моделей на фото одета в ночную рубашку в стиле бэби-долл с кружевом, чулки, длинные прозрачные перчатки и укороченную фату. Все — черного цвета.

Ранее советы по выбору верхней одежды в новом сезоне дал россиянам стилист Владислав Лисовец. Главным трендом весны-лета 2023 года он назвал длину в пол.

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