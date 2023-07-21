Стилист Рогов раскрыл актуальное во все времена сочетание в одежде

Актуальное во все времена сочетание в одежде раскрыл в своем Telegram-канале популярный стилист и ведущий модных шоу Александр Рогов.

«Не знаете, что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка и джинсы. А акценты можно расставить с помощью аксессуаров», — заявил он.

Эксперт отметил, что женщины могут дополнить такой комплект как кедами или мокасинами, так и босоножками на шпильке. Летом в образ отлично впишутся солнцезащитные очки. Можно также выбрать шейный платок или ремень любого цвета.

Ранее Рогов раскрыл универсальный головной убор этого лета.