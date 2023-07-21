20:34, 21 июля 2023
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Стилист Рогов раскрыл актуальное во все времена сочетание в одежде
Стилист Рогов назвал белую рубашку и джинсы всегда актуальным сочетанием в одежде.
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Актуальное во все времена сочетание в одежде раскрыл в своем Telegram-канале популярный стилист и ведущий модных шоу Александр Рогов.
«Не знаете, что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка и джинсы. А акценты можно расставить с помощью аксессуаров», — заявил он.
Эксперт отметил, что женщины могут дополнить такой комплект как кедами или мокасинами, так и босоножками на шпильке. Летом в образ отлично впишутся солнцезащитные очки. Можно также выбрать шейный платок или ремень любого цвета.
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