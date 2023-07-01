Стилист Рогов раскрыл универсальный головной убор этого лета

Универсальный головной убор на теплый сезон для женщин раскрыл в своем Telegram-канале стилист Александр Рогов. Он призвал россиянок носить вязаные в технике кроше панамы летом 2023 года.

«Если спросите меня, чем разнообразить летний гардероб, то вот ответ — модной панамой-кроше!» — заявил эксперт.

На прикрепленных к посту фотографиях он показал, что этот головной убор можно надевать и на пляж, и на деловую встречу, и на свидание, и на прогулку с подругами. Панама-кроше одинаково хорошо смотрится как с футболкой и джинсами, так и с купальником, как с легкой рубашкой, так и со свитером.

Ранее актуальные варианты платьев перечислил стилист Владислав Лисовец. В частности, он призвал россиянок носить платья с «бабулиным» принтом, прозрачные модели и мини.