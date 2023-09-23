Стилист Рогов назвал беспроигрышный предмет одежды на каждый день

Беспроигрышный предмет одежды на каждый день раскрыл в своем Telegram-канале известный стилист и телеведущий Александр Рогов. Он посоветовал актуальные сочетания с белой майкой.

«Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!» — заявил модный эксперт.

По мнению Рогова, белая майка отлично сочетается с брюками, джинсами и юбками любых фасонов и цветов. Она одинаково гармонично смотрится под пиджаком, жакетом или пальто, поэтому обязательно должна быть в гардеробе каждого модника.

Ранее модные в осенне-зимнем сезоне варианты юбок перечислил популярный стилист и телеведущий Владислав Лисовец.