Фешен-эксперт перечислила основные правила составления стильного гардероба
Стилист Волан посоветовала покупать качественную одежду по размеру.
Основные правила, которых стоит придерживаться при составлении гардероба даже при небольших затратах, перечислила в беседе с «Мослентой» стилист Мария Волан. В первую очередь она посоветовала покупать одежду по размеру.
«Одежда ни в коем случае не должна маломерить. Нужно обратить внимание на правильные (для вас) длины, объемы, фасоны. Кроме того, вещи должны быть качественные — из хороших материалов и хорошо сшиты», — сказала она.
Третье правило — актуальность. Вещи должны быть современными, кроме моделей вне времени. Устаревшие несколько лет назад фасоны в наши дни будут смотреться на человеке нелепо, предупредила специалист.
Кроме того, вся одежда должна быть в хорошем состоянии: без катышков, затяжек, пятен.
«Если вы хотите выглядеть дорого, исключите из гардероба слишком яркие кричащие оттенки, пестрые рисунки, цветочный принт, блестящую дешевую фурнитуру, сочетание более двух цветов в одном образе (не оттенков, а именно цветов)», — добавила эксперт.
В заключение стилист напомнила о всегда актуальном total look, монохромных образах из натуральных тканей приглушенных оттенков (черный, белый, серый, коричневый). Также следует уделять внимание качеству обуви и аксессуаров.
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