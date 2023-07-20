Певица Стоцкая улетела из России

Певица и актриса Анастасия Стоцкая улетела с детьми из России в Египет. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала фото и видео из пятизвездочного отеля в Хургаде.

Артистка показала, как днем среди пальм гуляет с 12-летним сыном Александром и шестилетней дочерью Верой. Каждое утро, пока дети спят, она ходит в спортзал, где занимается на беговой дорожке.