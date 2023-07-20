13:34, 20 июля 2023
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Певица Стоцкая улетела из России
Певица Анастасия Стоцкая улетела из России с детьми.
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Певица и актриса Анастасия Стоцкая улетела с детьми из России в Египет. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала фото и видео из пятизвездочного отеля в Хургаде.
Артистка показала, как днем среди пальм гуляет с 12-летним сыном Александром и шестилетней дочерью Верой. Каждое утро, пока дети спят, она ходит в спортзал, где занимается на беговой дорожке.
Компанию Стоцкой в зале нередко составляет певица Наталья Подольская, которая тоже отдыхает с родными в Хургаде.
Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной и тремя детьми улетел из России во Францию.