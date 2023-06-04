Известная певица раскрыла стоимость аренды квартиры в Москве

Стоимость аренды квартиры в элитном московском ЖК раскрыла телеканалу НТВ известная певица Таисия Повалий. Она рассказала, что снимает жилье за 150 тысяч рублей в месяц.

Повалий живет в одной и той же квартире с 2006 года. По ее словам, стоимость аренды ее жилья за эти годы не изменилась.

Певица отметила, что долгое время копила на собственную недвижимость в столице, но так и не приобрела ее. «Очень дорого. Знаете, это как в анекдоте: собирала деньги на квартиру в Москве, не хватило, пришлось купить дачу в Испании», — пошутила звезда в беседе с журналистами.

Ранее аналитики определили среднюю стоимость квартир в Москве. Примерная цена недвижимости на вторичном рынке составила 12,5 миллиона рублей.