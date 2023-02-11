Определена средняя стоимость квартир в Москве

Среднюю стоимость «вторички» в Москве определили специалисты «Авито Недвижимости», пишет «Лента.ру».

«Относительно января 2022 года стоимость квартиры в столице выросла на 7,3 процента, до 12,5 миллиона рублей. При этом квадратный метр стал стоить дешевле — показатель упал на 1,3 процента», — говорится в сообщении.

Так, в январе текущего года «однушки» на вторичном рынке недвижимости в среднем продавались за 10,2 миллиона рублей. Тогда как стоимость трехкомнатных квартир составляла около 23 миллионов рублей.

При этом за месяц, а именно с декабря 2022 года, спрос на «вторичку» вырос на девять процентов, а за год — на 25. Самым популярным лотом в столице стали двухкомнатные квартиры — их доля составила 37 процентов. На втором месте по востребованности в Москве оказались «однушки» (30 процентов), а на третьем — «трешки» (15 процентов).

Ранее были названы основные причины роста цен на квартиры в Москве. В последнее время на изменение стоимости недвижимости повлияла инфляция, пандемия и использование счетов эcкроу.