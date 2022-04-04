Названа минимальная стоимость билетов из Москвы в Сочи

Названа минимальная стоимость билетов из Москвы на черноморские курорты в первые дни лета. Информация об актуальных на сегодняшний день ценах появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Эксперты туристической отрасли проанализировали предложения рынка и озвучили самые выгодные из них. Так, доехать из столицы до Симферополя на поезде в июне можно будет за 14,2 тысячи рублей. Стоимость билетов до Сочи в плацкартном вагоне — 7,4 тысячи рублей, в купейном — 11,6 тысячи рублей. Чтобы добраться до Анапы, придется заплатить от 7,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне начали массово скупать путевки в санатории.