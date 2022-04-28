Названа стоимость элитных квартир в центре Москвы

Пресс-секретарь московской гильдии риелторов Евгений Коноплев назвал стоимость элитных квартир около станции метро «Бауманская» в разговоре с «Мослентой». По данным источника, район бывших фабричных кварталов недалеко от Третьего транспортного кольца в центре столицы стал привлекательным для инвесторов и девелоперов.

По оценкам Коноплева, недвижимость в приобретшем популярность районе должна стоить от 300 до 500 тысяч рублей за квадратный метр. Стометровая квартира в среднем оценивается в 40-45 миллионов рублей.

Эксперт предупредил, что это приблизительные данные, так как активной продажи недвижимости в указанном месте не наблюдается. «Есть даже еврейская поговорка: "Не оценивай бизнес, который не собираешься продавать". Если обратиться к риелтору-оценщику, он в первую очередь проанализирует стоимость похожих объектов, находящихся в продаже в радиусе двух километров», — пояснил он.

Ранее эксперты назвали столичные районы с наиболее доступным жильем. Ими оказались два «спальника» на северо-востоке и северо-западе Москвы.