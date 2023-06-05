Названа стоимость полного комплекса бьюти-процедур у россиянок

Стоимость полного комплекса бьюти-процедур у россиянок перед отпуском назвали ТАСС в пресс-службе популярного сервиса по продаже вещей и услуг. Согласно исследованию, женщины в среднем готовы потратить от 7500 рублей за комплекс услуг.

В мае 2023 года спрос на услуги красоты по стране резко вырос из-за приближения сезона отпусков. В Москве и Санкт-Петербурге рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 71 процент и 84 процента соответственно. Наибольшая динамика была зафиксирована в Екатеринбурге (90 процентов) и Сочи (89 процентов).

При этом наиболее активно к началу лета вырос спрос на услуги по ресницам (в среднем по России услуга стоит от двух тысяч рублей) и бровям (от 1,5 тысяч рублей за услугу). Кроме того, более популярны в мае стали услуги парикмахеров-стилистов и мастеров по маникюру и педикюру. В исследовании говорится, что стрижка сейчас обойдется россиянкам в среднем в одну тысячу рублей, покраска корней — от трех тысяч рублей, уходовые процедуры — от пяти тысяч рублей. А комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком — от 1,5 тысячи рублей.

Ранее были определены антитренды в маникюре в 2023 году. Это дизайн с рисунками и цветами.