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12:13, 13 марта 2023
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Раскрыта стоимость подаренных Ксении Бородиной кухонных принадлежностей

Блогерше Ксении Бородиной подарили кофейник и молочник стоимостью более 300 тысяч рублей
Раскрыта стоимость подаренных Ксении Бородиной кухонных принадлежностей
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Более чем в 300 тысяч рублей оценил стоимость подаренных телеведущей Ксении Бородиной на день рождения кухонных принадлежностей Starhit. Звезда сама показала в личном блоге некоторые подарки на 40-летие: молочник, кофейник, хлебницу, сахарницу и другие предметы.

По данным издания, серебряный молочник от бренда Christofle стоит 84 700 рублей, серебряный кофейник — 225 тысяч рублей, серебряные хлебница и сахарница — примерно 40 тысяч рублей. Кроме того, телеведущая показала и новый столовый набор из ложек, вилок и ножей.

Среди других подарков Бородиной оказались шлепанцы Hermes за 54 тысяч рублей и бежевая косметичка того же бренда за 48 тысяч рублей.

Ранее Бородина показала на видео свою жизнь после встречи 40-летия. В кадре она и шесть ее подруг в белых халатах и с полотенцами на головах проходят вдоль бассейна и по очереди падают в воду.

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