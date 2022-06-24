Риелтор оценил стоимость квартиры в историческом доме в центре Москвы

Стоимость квартиры в историческом Плоском доме на Таганской улице в разговоре с «Мослентой» оценил представитель Гильдии риелторов Москвы Евгений Коноплев. Он отметил, что на данный момент квартиру в этом здании в центре города нельзя ни купить, ни арендовать, но цену недвижимости можно приблизительно вычислить по некоторым факторам.

По словам Коноплева, оригинальный проект Плоского дома и его статус достопримечательности не увеличивают стоимость квадратного метра жилья в нем. «По базе ЖКХ он проходит, как трехподъездный жилой дом, значится муниципальным, состоит на учете в ГБУ "Жилищник" Таганского района. Все, как в обычном доме. Только межэтажные перекрытия деревянные, а стены сохранены кирпичные», — рассказал эксперт.

Исходя из этого, цена квартиры в историческом здании может быть примерно такой же, как в других домах на Таганской улице. Важную роль играет расположение окон. «Вид на тихий двор будет приоритетом, а стоимость так называемых "шумных" квартир, чьи окна выходят на Таганскую улицу, может быть процентов на пять ниже, чем в аналогичных домах», — пояснил Коноплев.

Ранее Коноплев рассказал о стоимости квартир в единственном в Москве панельном доме в стиле ар-деко.