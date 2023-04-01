Раскрыта стоимость выставленной на торги элитной квартиры экс-министра Абызова

Стоимость выставленной на торги элитной квартиры экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова в центре Москвы раскрыли журналисты РБК со ссылкой на информацию, размещенную на портале «ГИС Торги». Стало известно, что ее планируют продать более чем за 400 миллионов рублей.

Жилье расположено в районе Хамовники. Его общая площадь составляет около 312 квадратных метров. Начальная стоимость составит 411,56 миллиона рублей. Уточняется, что торги пройдут 19 апреля.

С 2012 до 2018 годов Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». В 2019 году он был задержан по обвинению в хищении и выводе крупных денежных сумм за рубеж.

Ранее стоимость «квадрата» жилья в одной из самых знаменитых сталинок Москвы определил риелтор Евгений Коноплев.