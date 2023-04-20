Стала известна стоимость обучения детей Пугачевой в Израиле

Стоимость обучения детей певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) в Израиле стала известна «Комсомольской правде». Девятилетние двойняшки Лиза и Гарри посещают занятия в King Solomon school, за что родители платят 3,2 миллиона рублей в год.

Издание уточняет, что стоимость обучения одного ребенка в израильской школе составляет 6 тысяч шекелей, или 135 тысяч рублей, в месяц. При этом оплачивать нужно каждый из 12 месяцев, вне зависимости от каникул. King Solomon school считается одним из самых дорогих учебных заведений Израиля.

Чтобы оплачивать обучение детей, их отец практически постоянно находится на гастролях. В среду, 19 апреля, ему удалось наконец-то увидеться с семьей и проводить наследников в школу. Видеозаписью события он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).