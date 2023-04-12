Внук Пугачевой ответил на вопрос о получении гражданства США

На вопрос о получении гражданства США ответил изданию «Абзац» внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию.

«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию», — заявил Пресняков.

До этого в СМИ появились данные о переезде музыканта в США. Его бабушка по отцовской линии Елена Преснякова сообщила MK.RU, что у внука имеется американское гражданство. Известно, что Новый год Пресняков и его жена Алена Краснова встретили в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния.

Кроме того, Пресняков выставил на продажу дачу в подмосковной Истре, подаренную ему Пугачевой. По данным СМИ, стоимость особняка оценивается в 225 миллионов рублей.