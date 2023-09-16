18:02, 16 сентября 2023
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Похудевший комик Морозов раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка
Комик Александр Морозов раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка.
Фото: César Badilla Miranda / Unsplash
Комик Александр Морозов, похудевший на 80 килограммов, раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка. Его слова приводит издание «СтарХит».
По словам юмориста, гастрошунтирование обошлось ему в 300 тысяч рублей. Кроме того, Морозову провели операцию по удалению лишней кожи после похудения, однако стоимость этой процедуры он раскрывать не стал. Как признался юморист в интервью изданию, после похудения у него сильно висел живот, грудь и подбородок.
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