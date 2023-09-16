Похудевший комик Морозов раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка

Комик Александр Морозов, похудевший на 80 килограммов, раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка. Его слова приводит издание «СтарХит».

По словам юмориста, гастрошунтирование обошлось ему в 300 тысяч рублей. Кроме того, Морозову провели операцию по удалению лишней кожи после похудения, однако стоимость этой процедуры он раскрывать не стал. Как признался юморист в интервью изданию, после похудения у него сильно висел живот, грудь и подбородок.

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