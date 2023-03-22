Раскрыта стоимость подмосковного особняка Волочковой

Приблизительную стоимость подмосковного особняка российской балерины Анастасии Волочковой назвала в беседе с Teleprogramma.pro риелтор Милана Левченко. Специалист оценила недвижимость балерины в Николо-Урюпине в 230 миллионов рублей.

Левченко пояснила, что при продаже окончательная стоимость будет зависеть от предпочтений потенциального покупателя: понравится ли ему оформление интерьера или нет.

Известно, что площадь коттеджа балерины составляет 850 квадратных метров. Внутри расположены три спальни, два будуара, четыре ванных комнаты, каминная и бильярдная. В комнатах много антикварных статуэток, картин, настольных часов, зеркал, подсвечников. На первом этаже стоит принадлежавший ранее певцу Николаю Баскову белый рояль, который он подарил Волочковой.

Кроме того, на территории участка имеется гостевой дом площадью 200 квадратных метров и баня. Риелтор отметила, что артистка хотела сделать из своего особняка дворец. По мнению Левченко, балерина успешно реализовала это намерение.

Ранее Волочкова сфотографировалась на участке своего дома в розовом бикини. Танцовщица выложила фото из именной купели с инициалами А.В.