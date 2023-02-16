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15:56, 16 февраля 2023
1 мин.

Волочкова в бикини сфотографировалась в именной купели

Волочкова в бикини сфотографировалась в именной купели
Фото: @volochkova_art

В именной купели на участке своего загородного дома сфотографировалась балерина Анастасия Волочкова. Кадром она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке звезда в розовом бикини позирует в купели, на которой изображены ее инициалы «АВ». «Свежо… Не Мальдивы, конечно», — подписала фото Волочкова.

Ранее балерина поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных, опубликовав фотовалентинку топлес. На фото Волочкова позирует на берегу океана в стрингах.

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