15:56, 16 февраля 2023
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Волочкова в бикини сфотографировалась в именной купели
Фото: @volochkova_art
В именной купели на участке своего загородного дома сфотографировалась балерина Анастасия Волочкова. Кадром она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На снимке звезда в розовом бикини позирует в купели, на которой изображены ее инициалы «АВ». «Свежо… Не Мальдивы, конечно», — подписала фото Волочкова.
Ранее балерина поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных, опубликовав фотовалентинку топлес. На фото Волочкова позирует на берегу океана в стрингах.