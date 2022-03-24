Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях

Эксперты в беседе с «Российской газетой» раскрыли стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях.

Например, стоимость проживания в центральных отелях Санкт-Петербурга за одну ночь с завтраком в марте начинается от 2000 рублей, однако уже в мае ожидается повышение цены. Специалисты отмечают, что в период майских праздников цены на отдели поднимут в среднем на 20 процентов.

Но в отелях Калининграда обойдется россиянам в среднем в четыре тысячи рублей при условии одноместного размещения. На побережье в Светлогорске снять номер с видом на море можно от 4600 рублей.

«С мая цена за "стандарт" возрастет до 6200 рублей в сутки, однако связано это с началом туристического сезона, а не с политической и экономической ситуацией в стране», — сообщила администратор одной из местных гостиниц Дарья Хохлова.

Размещение в Сочи на одну ночь обойдется в мае в 2500 рублей. Такие же цены наблюдаются в Анапе и Геленджике. Наиболее бюджетными направлениями были названы Барнаул и Нижний Новгород. Цены в трехзвездочных гостиницах здесь стартуют от двух и 1800 рублей за ночь.

Ранее основатель туристического агентства «Море тут» Артем Венскель назвал популярные направления для отпуска россиян с учетом закрытых границ.